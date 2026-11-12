यूपी: राजनाथ सिंह शुक्रवार को करेंगे दिव्य संस्कृति भवन का लोकार्पण, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद

यहां आम लोगों को निशुल्क राजयोग ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मन की शांति, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे। भवन का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।



आगे यहां दो हजार लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम और 3 सौ लोगों के ठहरने की व्यवस्था विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया है।