Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Akhilesh Yadav makes a major allegation—administration is taking Azam Khan to an undisclosed location; exp

यूपी: अखिलेश यादव का बड़ा आरोप- आजम खां को अज्ञात स्थान पर ले जा रहा प्रशासन, सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

Thu, 12 Nov 2026 10:31 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, लखनऊ
अमर उजाला, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 12 Nov 2026 10:31 PM IST
सार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आजम खां को गाजियाबाद की डासना जेल से अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।

विज्ञापन
UP: Akhilesh Yadav makes a major allegation—administration is taking Azam Khan to an undisclosed location; exp
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व आजम खां। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। अखिलेश ने प्रशासन से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की अपील की।

विज्ञापन




अखिलेश यादव ने लिखा, “ये समाचार मिला है कि आदरणीय आजम खां साहब को प्रशासन द्वारा गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। कोई भी लापरवाही न बरती जाए।”
विज्ञापन

 

Trending Videos

टीम के साथ भारी फोर्स मौजूद रहा

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को ईडी की विशेष अदालत ने तीन दिन की  रिमांड पर भेज दिया है। बृहस्पतिवार की शाम करीब साढ़े सात बजे ईडी की टीम फोर्स के साथ डासना स्थित जिला कारागार पहुंची और आजम खां को अपनी अभिरक्षा में लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई।  

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि ईडी के चाहे अधिकारियों ने जिला कारागार में कोर्ट के आदेश तामील कराए। जिसके बाद आजम खां को लेकर ईडी की टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई। टीम के साथ भारी फोर्स मौजूद रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed