यूपी: दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले, बरेली-मुरादाबाद के डीआईजी बदले; आगरा के एडीसीपी राज्यपाल के परिसहाय बने

शासन ने बृहस्पतिवार को पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए तीन आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। आईपीएस अधिकारी अजय कुमार साहनी को बरेली परिक्षेत्र से हटाकर मुरादाबाद परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है। वहीं आईपीएस अधिकारी मुनिराज जी को मुरादाबाद परिक्षेत्र से स्थानांतरित कर बरेली परिक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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दोनों अधिकारी वर्ष 2009 बैच के आईपीएस हैं। इसके अलावा 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार यादव को आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के पद से हटाकर लखनऊ में राज्यपाल का परिसहाय नियुक्त किया गया है।आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होने की संभावना है। इसमें नोएडा के पुलिस आयुक्त को भी बदले जाने की तैयारी है।इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेटों में तैनात डीसीपी और एडीसीपी स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया जाएगा। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियों के तहत पुलिस महकमे में यह फेरबदल आगे और तेज होगा।