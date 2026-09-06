VIDEO: सिपाही ने पत्नी की बेरहमी से कर दी हत्या, परिजन पहुंचे, भाई ने बताई पूरी घटना

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राजधानी लखनऊ के महानगर के पेपर मिल इलाके में सिपाही हिमांशु ने लोहे की रॉड से सिर पर वारकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात की सूचना मकान मालिक ने रविवार को दोपहर 12.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में दी। सिपाही ने पत्नी रश्मि (32) के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए जिससे महिला की मौत हो गई। सिपाही मूल रूप से अयोध्या का रहने वाला है जबकि नीलम अंबेडकरनगर जिले की है। मामले में सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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