{"_id":"6aa580691053b3b9860d3c54","slug":"video-video-fashana-sha-ma-thalhana-bna-abhanatara-malika-araugdha-na-kaya-rapa-vaka-thakha-lkhanava-athaja-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO : फैशन शो में दुल्हन बनी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने किया रैंप वॉक, दिखा लखनवी अंदाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO : फैशन शो में दुल्हन बनी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने किया रैंप वॉक, दिखा लखनवी अंदाज

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 12 Sep 2026 10:10 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 10:10 PM IST







Link Copied



लखनऊ के गोमती नगर विभूति खंड स्थित होटल ताज पैलेस में फिक्की फ्लो की ओर से आयोजित गुलमोहर 2026 फैशन शो में रैंप वॉक करती अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा। ... और पढ़ें

विज्ञापन