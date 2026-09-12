यूपी: कहीं धूप तो कहीं बारिश, प्रदेश में मौसम के अलग-अलग रंग, जानें - आगे कैसा रहेगा मानसून

विज्ञापन

उत्तर प्रदेश के मानसून में अब कमजोरी के संकेत दिखने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को प्रदेश में तराई और दक्षिणी इलाकों को छोड़कर बाकी जगह छिटपुट बूंदाबांदी की ही संभावना है। शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों के ज्यादातर इलाकों में धूप-छांव की स्थिति रही।