यूपी: कहीं धूप तो कहीं बारिश, प्रदेश में मौसम के अलग-अलग रंग, जानें - आगे कैसा रहेगा मानसून
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 12 Sep 2026 10:41 PM IST
सार
मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के कमजोर पड़ने से प्रदेश भर में फिर से उमस भरी गर्मी महसूस की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से बुधवार से अगले एक हफ्ते तक यूपी में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के मानसून में अब कमजोरी के संकेत दिखने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को प्रदेश में तराई और दक्षिणी इलाकों को छोड़कर बाकी जगह छिटपुट बूंदाबांदी की ही संभावना है। शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों के ज्यादातर इलाकों में धूप-छांव की स्थिति रही।
मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के कमजोर पड़ने से प्रदेश भर में फिर से उमस भरी गर्मी महसूस की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से बुधवार से अगले एक हफ्ते तक यूपी में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी ट्रफ लाइन के एक बार फिर उत्तर की ओर खिसकने के संकेत हैं और इसके असर से सोमवार और मंगलवार को तराई के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं।
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मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के कमजोर पड़ने से प्रदेश भर में फिर से उमस भरी गर्मी महसूस की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से बुधवार से अगले एक हफ्ते तक यूपी में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।
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