Video: रक्षाबंधन पर बसों में भारी भीड़, बस न मिलने से परेशान दिखीं महिलाएं

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रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त किए जाने के बाद फैजाबाद रोड स्थित अवध बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भाइयों को राखी बांधने के लिए घर जाने पहुंचीं महिलाओं को बसों की कमी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस अड्डे पर पर्याप्त बसें नहीं मिलने से महिलाएं घंटों इंतजार करती रहीं। जैसे ही कोई बस स्टैंड पर पहुंची, उसमें सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन गई। बसों में जगह पाने के लिए महिलाओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। त्योहार के मौके पर अपने घर और मंजिल की ओर जाने वाली बहनें अव्यवस्था और लंबी प्रतीक्षा के कारण परेशान नजर आईं।

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