Video: रामलीला की रिहर्सल से पहले हुआ सुंदरकांड पाठ

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महानगर स्थित रामलीला मैदान में श्री रामलीला समिति की ओर से रामलीला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिहर्सल से पहले समिति के सदस्यों और कलाकारों ने विधि-विधान से सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान राम, लक्ष्मण और सीता का पात्र निभाने वाले कलाकार भी मौजूद रहे। धार्मिक माहौल में हुए पाठ के बाद कलाकारों ने रामलीला के मंचन की रिहर्सल की।

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