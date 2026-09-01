यूपी: पीईटी के लिए अब सात सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन, आयोग ने बढ़ाई अंतिम तिथि; जानें नए अपडेट

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2026 के आवेदन से चूके उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले इन अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 निर्धारित थी, लेकिन अब उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक पंजीकरण, शुल्क जमा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे।

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पहले एक सितंबर थी अंतिम तारीख

आयोग ने 1 सितंबर 2026 को जारी शुद्धि-पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक विज्ञापन संख्या-16-परीक्षा/2026 के तहत आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2026 (PET-2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अंतिम तारीख में बदलाव किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे संशोधित तारीखों का ध्यान रखें और निर्धारित समय के भीतर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।

यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2026 का विज्ञापन 1 अगस्त 2026 को जारी किया था। इसके तहत पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी। पहले पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी।

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अब आयोग ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देते हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दिया है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब आवेदन पूरा करने के लिए कुछ और दिन हैं।