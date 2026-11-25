{"_id":"6b070050df5701d0000d9e52","slug":"video-video-lvava-ka-parava-chhatara-na-sanaya-paema-matha-sa-malkata-ka-kasasa-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लविवि के पूर्व छात्र ने सुनाया पीएम मोदी से मुलाकात का किस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: लविवि के पूर्व छात्र ने सुनाया पीएम मोदी से मुलाकात का किस्सा
लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर और इम्यूनोएक्ट के संस्थापक एवं सीईओ प्रो. राहुल पुरवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का संस्मरण साझा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय से वर्ष 1998 से 2000 के बीच जैव रसायन में परास्नातक की पढ़ाई की थी।
प्रो. राहुल पुरवार ने आईआईटी बॉम्बे में देश का पहला सीएआर-टी सेल थेरेपी कार्यक्रम स्थापित किया। उनके नेतृत्व में विकसित भारत की पहली स्वदेशी और किफायती जीन थेरेपी ‘नेक्ससीएआर19’ को अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को समर्पित किया था। यह थेरेपी ब्लड कैंसर के उपचार में उपयोग की जाती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।