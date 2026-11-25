अखिलेश यादव पिछले कुछ महीनों में कई बड़े चुनावी वादे कर चुके हैं। इनमें महिलाओं के लिए ‘स्त्री समृद्धि सम्मान योजना’ के तहत सालाना 40 हजार रुपये देने का प्रस्ताव प्रमुख है। इसके अलावा गन्ना किसानों को 24 घंटे में भुगतान, उनके लिए रिवॉल्विंग फंड बनाने, आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर नियमित नौकरी देने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने का वादा भी शामिल है।



पार्टी महिलाओं के सम्मान और उत्थान से जुड़े मुद्दों के साथ पीडीए वर्ग को साधने के लिए अन्य घोषणाओं पर भी जोर दे रही है। रिवर फ्रंट पर प्रतिमाएं स्थापित करने का मुद्दा भी चर्चा में रहा है। बेहतर कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी नीति और सोच भी सपा जनता के सामने रखेगी।



बिहार चुनाव में एनडीए के प्रयोगों से सबक लेते हुए सपा महिलाओं पर विशेष फोकस कर रही है। आर्थिक सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान को केंद्र में रखकर पार्टी भाजपा की लाभार्थीपरक राजनीति के मुकाबले अपना कल्याणकारी मॉडल पेश करना चाहती है। युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के साथ महिलाओं को जोड़कर सपा 2027 की चुनावी लड़ाई में अपने लिए सत्ता की राह मजबूत करना चाहती है।



