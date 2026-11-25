विरोध करना था तो राममंदिर के लिए पहले क्यों दिया था आमंत्रण

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में भगवा परिवारवाद है। 56 विधायक, 13 सांसद, 10 विधान परिषद सदस्य, चार राज्यसभा सांसद व अन्य तीन नेता परिवारवाद से ही आए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत अवैद्यनाथ के रिश्तेदार हैं। पंकज चौधरी, संदीप सिंह, जितिन प्रसाद, नितिन अग्रवाल, नीरज शेखर, कमलेश पासवान, सूर्यप्रताप शाही ये सब परिवार से हैं।



एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर में जाने का विषय व्यक्तिगत आस्था का है। कोई भी सनातनी किसी के मंदिर जाने पर विरोध नहीं करेगा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है।



उन्होंने कहा कि पहले हमें अयोध्या में आने का निमंत्रण दिया गया था, अब हम जा रहे हैं। अगर आने से रोकना था तो निमंत्रण क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा को जीरो करना है। लोकसभा चुनाव में प्रभु श्रीराम ने अयोध्या में भाजपा को आशीर्वाद नहीं दिया।