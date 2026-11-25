राजधानी में बुधवार को पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ी। इसके असर से सुबह हल्का कोहरा रहा जो दिन चढ़ने के साथ छंट गया। माैसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में फिलहाल एक सप्ताह तक मौसम और तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। इस दौरान दिन और रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक मामूली गिरावट हो सकती है। बृहस्पतिवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। जो दिन चढ़ने के साथ छंट जाएगा।



क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पछुआ हवाओं की गति कम होने से फिलहाल मौसम स्थिर रहेगा। अगले सात दिनों में तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के साथ एक से दो डिग्री की गिरावट आने के आसार हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की गिरावट के साथ 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।