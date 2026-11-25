यूपी: प्रदेश में अब कोहरा बढ़ने का अलर्ट, पछुआ हवा थमने से बढ़ सकती है दिन में गर्मी; यह जिला सबसे सर्द
Weather in UP: यूपी के मौसम में अब कोहरे का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है।
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पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से प्रदेश में सुबह के समय कोहरे का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। हालांकि, अगले एक सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। इस दौरान दिन और रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक मामूली गिरावट हो सकती है।
बुधवार को हरदोई, कानपुर, इटावा, बरेली, नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में ठंड का असर रहा। अधिकांश स्थानों पर धूप की तपिश कम रही। प्रदेश में कहीं भी घना कोहरा दर्ज नहीं किया गया, जबकि बरेली में कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 200 मीटर रह गई।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पछुआ हवाओं की गति कम होने से फिलहाल मौसम स्थिर रहेगा। अगले सात दिनों में तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के साथ एक से दो डिग्री की गिरावट आने के आसार हैं।
बुधवार को बलिया और बरेली दोनों जिलों में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, हरदोई में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडी रात रही।
जानिए कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम?
राजधानी में बुधवार को पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ी। इसके असर से सुबह हल्का कोहरा रहा जो दिन चढ़ने के साथ छंट गया। माैसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में फिलहाल एक सप्ताह तक मौसम और तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। इस दौरान दिन और रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक मामूली गिरावट हो सकती है। बृहस्पतिवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। जो दिन चढ़ने के साथ छंट जाएगा।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पछुआ हवाओं की गति कम होने से फिलहाल मौसम स्थिर रहेगा। अगले सात दिनों में तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के साथ एक से दो डिग्री की गिरावट आने के आसार हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की गिरावट के साथ 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
और बिगड़ी राजधानी की हवा
बुधवार को पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से लखनऊ की हवा और बिगड़ गई। गोमती नगर, अलीगंज, लालबाग और तालकटोरा इन चारो वायु गुणवत्ता मापक स्टेशनों पर हवा ऑरेंज जोन में रही, जो सेहत के लिए खराब मानी जाती है। सिर्फ कुकरैल में एक्यूआई हरे जोन में दर्ज हुई।
बीबीएयू- 124 - पीला- मध्यम
कुकरैल - 95 - हरा- अच्छा
गोमतीनगर- 228 - ऑरेंज- खराब
अलीगंज- 230 - ऑरेंज- खराब
लालबाग- 232 - ऑरेंज- खराब
तालकटोरा- 226 - ऑरेंज- खराब