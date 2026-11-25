यूपी: FB पर एआई ऑडियो क्लिप साझा करने की FIR पर रोक, हाईकोर्ट बोला- जल्दबाजी में दर्ज हो रहे मानहानि के केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार कथित ऑडियो साझा करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी। अदालत ने आपराधिक मानहानि में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई पंद्रह दिसंबर को होगी।
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर फेसबुक पर एआई जनरेटेड ऑडियो क्लिप साझा करने के आरोप में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी और टिप्पणी की कि यूपी के अधिकारी स्थापित कानून का उल्लंघन करते हुए जल्दबाजी में आपराधिक मानहानि के मामले दर्ज कर कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वर्ष 2016 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया निर्धारित होने के बावजूद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356 (मानहानि) के तहत एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही हैं।
अदालत ने वरिष्ठ अधिकारी से यह भी पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है। आदेश में चेतावनी दी गई कि यदि अगली सुनवाई की तारीख तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को संबंधित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
कोर्ट ने यह आदेश मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज गाजी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने बीएनएस की धारा 356 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत हरदोई के कोतवाली पुलिस स्टेशन में 29 अक्टूबर, 2026 को दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी थी।
एफआईआर के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने फेसबुक वॉल पर दिलशाद खान नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड की गई एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें कथित तौर पर एआई द्वारा निर्मित और संपादित ऑडियो क्लिप शामिल थी।
शिकायतकर्ता, जो एक राजनीतिक दल के मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, ने आरोप लगाया कि इस पोस्ट से उनकी और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट को साझा करने मात्र से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी लागू नहीं होती है और उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण है और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उधर, राज्य सरकार के वकील ने याचिका का विरोध किया।
आपराधिक मानहानि के आरोप पर, पीठ ने 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मानहानि की कार्यवाही पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराकर शुरू की जानी चाहिए, न कि एफआईआर के माध्यम से।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मानहानि अधिनियम की धारा 222 के तहत पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के माध्यम से मानहानि की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने एफआईआर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है।