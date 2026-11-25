कोर्ट ने यह आदेश मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज गाजी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने बीएनएस की धारा 356 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत हरदोई के कोतवाली पुलिस स्टेशन में 29 अक्टूबर, 2026 को दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी थी।



एफआईआर के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने फेसबुक वॉल पर दिलशाद खान नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड की गई एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें कथित तौर पर एआई द्वारा निर्मित और संपादित ऑडियो क्लिप शामिल थी।



शिकायतकर्ता, जो एक राजनीतिक दल के मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, ने आरोप लगाया कि इस पोस्ट से उनकी और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट को साझा करने मात्र से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी लागू नहीं होती है और उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण है और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उधर, राज्य सरकार के वकील ने याचिका का विरोध किया।



आपराधिक मानहानि के आरोप पर, पीठ ने 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मानहानि की कार्यवाही पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराकर शुरू की जानी चाहिए, न कि एफआईआर के माध्यम से।



न्यायालय ने यह भी कहा कि मानहानि अधिनियम की धारा 222 के तहत पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के माध्यम से मानहानि की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने एफआईआर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है।