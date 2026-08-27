Video: फैजाबाद रोड के रोलेक्स चौराहे पर धंसी सड़क, हादसे का खतरा

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फैजाबाद रोड स्थित रोलेक्स चौराहे पर सड़क धंसने से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। सड़क के धंसे हिस्से से गुजरने वाले लोगों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। व्यस्त चौराहे पर सड़क धंसने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। संबंधित विभाग से जल्द मरम्मत कराए जाने की जरूरत है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

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