Video: अखिलेश के नामांकन के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात, बाहर पहुंचे राकेश सचान

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राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से उनके कक्ष में मुलाकात की। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी की सियासत में क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। देर शाम राकेश सचान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुलाकात की। राकेश सचान ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा कीं। हालांकि, इन मुलाकातों को लेकर सामने आई चर्चाओं पर संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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