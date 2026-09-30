लखनऊ: कल दस पुलिसकर्मियों को मिलेगा मुख्यमंत्री वीरता पदक, लोक भवन में होगा सम्मान समारोह
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 30 Sep 2026 08:37 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मियों को साहसिक और उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। सम्मानित पुलिसकर्मियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
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विस्तार
प्रदेश के 10 पुलिसकर्मियों को साहसिक और उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह बृहस्पतिवार को लोक भवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिसकर्मियों को पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे।
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मुख्यमंत्री वीरता पदक पाने वालों में बुलंदशहर के निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर, एसटीएफ के निरीक्षक अमित, उपनिरीक्षक केशव शांडिल्य, राहुल कुमार और घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी, मथुरा के उपनिरीक्षक अजय कुमार वर्मा, गाजियाबाद कमिश्नरेट के निरीक्षक मनीष बिष्ट और मैनपुरी के उपनिरीक्षक अवनीश कुमार त्यागी शामिल हैं। मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित पुलिसकर्मियों को पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ प्रतिमाह एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
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