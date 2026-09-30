जौहर ट्रस्ट: आजम खां के करीबी कारोबारी सलीम से ईडी ने फिर की पूछताछ, दोबारा किया गया तलब, जानें पूरा मामला
जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर के कारोबारी सलीम से दोबारा पूछताछ की। एजेंसी ने ट्रस्ट को दिए गए करोड़ों रुपये के दान से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। जांच में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी देखी जा रही है। इसी मामले में अन्य कारोबारियों से पूछताछ की तैयारी है।
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पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिजनों की जौहर ट्रस्ट की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रामपुर की ए एंड एस इंटरप्राइजेज के संचालक सलीम से दोबारा पूछताछ की। उसे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का करीबी बताया जाता है। उसने जौहर ट्रस्ट को करोड़ों रुपये डोनेशन दिया था, जिसके बारे में ईडी गहनता से पूछताछ कर रही है। देर शाम तक उससे पूछताछ जारी थी।
अधिकारियों के मुताबिक सलीम और उसके साथी अनवर को ईडी ने बीते दिनों समन भेजकर तलब किया था। चार बार समन भेजने के बाद भी वह पेश नहीं हो रहा था। हालांकि बीते सप्ताह वह जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ था, जिसके बाद उसे ट्रस्ट को डोनेशन की रकम देने से जुड़े दस्तावेजों के साथ आज फिर बुलाया गया था।
अधिकारियों को संदेह है कि सलीम के जरिये जौहर ट्रस्ट ने ब्लैक मनी को डोनेशन के रूप में लेकर सफेद करने की साजिश रची थी। इस प्रकरण में नोएडा के एक बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसे ईडी पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। इस कारोबारी के जरिये भी करोड़ों रुपये की ब्लैक मनी को सफेद करने के पुख्ता सुराग मिले हैं।
5 फर्मों के संचालक की जांच तेज
वहीं दूसरी ओर जल निगम में 5 फर्मों के जरिये प्रचार-प्रसार का अरबों रुपये का ठेका लेने वाले बसपा नेता आफताब की जांच भी तेज हो गई है। ईडी ने बीते दिनों उसकी फर्मों के बारे में जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक से जानकारी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उसकी फर्मों, बैंक खातों और जल निगम से मिले टेंडर और भुगतान की तमाम जानकारी जुटा ली है और उस पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है।