जौहर ट्रस्ट: आजम खां के करीबी कारोबारी सलीम से ईडी ने फिर की पूछताछ, दोबारा किया गया तलब, जानें पूरा मामला

पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिजनों की जौहर ट्रस्ट की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रामपुर की ए एंड एस इंटरप्राइजेज के संचालक सलीम से दोबारा पूछताछ की। उसे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का करीबी बताया जाता है। उसने जौहर ट्रस्ट को करोड़ों रुपये डोनेशन दिया था, जिसके बारे में ईडी गहनता से पूछताछ कर रही है। देर शाम तक उससे पूछताछ जारी थी।

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अधिकारियों के मुताबिक सलीम और उसके साथी अनवर को ईडी ने बीते दिनों समन भेजकर तलब किया था। चार बार समन भेजने के बाद भी वह पेश नहीं हो रहा था। हालांकि बीते सप्ताह वह जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ था, जिसके बाद उसे ट्रस्ट को डोनेशन की रकम देने से जुड़े दस्तावेजों के साथ आज फिर बुलाया गया था। विज्ञापन



अधिकारियों को संदेह है कि सलीम के जरिये जौहर ट्रस्ट ने ब्लैक मनी को डोनेशन के रूप में लेकर सफेद करने की साजिश रची थी। इस प्रकरण में नोएडा के एक बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसे ईडी पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। इस कारोबारी के जरिये भी करोड़ों रुपये की ब्लैक मनी को सफेद करने के पुख्ता सुराग मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक सलीम और उसके साथी अनवर को ईडी ने बीते दिनों समन भेजकर तलब किया था। चार बार समन भेजने के बाद भी वह पेश नहीं हो रहा था। हालांकि बीते सप्ताह वह जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ था, जिसके बाद उसे ट्रस्ट को डोनेशन की रकम देने से जुड़े दस्तावेजों के साथ आज फिर बुलाया गया था।अधिकारियों को संदेह है कि सलीम के जरिये जौहर ट्रस्ट ने ब्लैक मनी को डोनेशन के रूप में लेकर सफेद करने की साजिश रची थी। इस प्रकरण में नोएडा के एक बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसे ईडी पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। इस कारोबारी के जरिये भी करोड़ों रुपये की ब्लैक मनी को सफेद करने के पुख्ता सुराग मिले हैं।

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