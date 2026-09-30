यूपी में राज्यसभा चुनाव: सपा ने चला अप्रत्याशित सियासी दांव, चुनाव के पहले कॉर्पोरेट जगत को साधने की कोशिश

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) ने बुधवार को एक बड़ा और अप्रत्याशित सियासी दांव खेला। सपा ने कॉर्पोरेट जगत के जाने-माने चेहरे और रिलायंस समूह से जुड़े धनराज नाथवानी को अपना उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक गलियारों में सबको चौंका दिया है। वहीं, पार्टी के प्रमुख महासचिव व वरिष्ठ रणनीतिकार प्रो. रामगोपाल यादव पर पुनः विश्वास जताते हुए उन्हें भी मैदान में उतारा है। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में दोनों प्रत्याशियों ने राजधानी के विधानभवन में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

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अखिलेश यादव ने दो दिन पहले ही कह दिया था कि इस बार राज्यसभा चुनाव में सभी को हैरान कर देने वाला नाम देंगे। सपा के धनराज नाथवानी को संसद भेजने के इस फैसले को वर्ष 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रमुख उद्योग घरानों के साथ संबंध मजबूत करने की रणनीति को विस्तार देने की कवायद माना जा रहा है। विज्ञापन



नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथपत्र के अनुसार, धनराज नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) में प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और कई गैर सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक हैं। वे मुंबई में अंधेरी वेस्ट के रहने वाले हैं। वे चार बार के राज्यसभा सांसद और (उपलब्ध जानकारी के अनुसार) रिलायंस समूह के कॉर्पोरेट अफेयर्स निदेशक परिमल नाथवानी के पुत्र हैं। परिमल नाथवानी को देश के शीर्ष उद्योगपति अंबानी परिवार का बेहद नजदीकी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। यहां बता दें कि परिमल नाथवानी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (एनडीए) के समर्थन से झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। वे एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जून 2026 में चुनाव जीते थे और चौथी बार राज्यसभा में पहुंचे। अखिलेश यादव ने दो दिन पहले ही कह दिया था कि इस बार राज्यसभा चुनाव में सभी को हैरान कर देने वाला नाम देंगे। सपा के धनराज नाथवानी को संसद भेजने के इस फैसले को वर्ष 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रमुख उद्योग घरानों के साथ संबंध मजबूत करने की रणनीति को विस्तार देने की कवायद माना जा रहा है।नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथपत्र के अनुसार, धनराज नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) में प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और कई गैर सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक हैं। वे मुंबई में अंधेरी वेस्ट के रहने वाले हैं। वे चार बार के राज्यसभा सांसद और (उपलब्ध जानकारी के अनुसार) रिलायंस समूह के कॉर्पोरेट अफेयर्स निदेशक परिमल नाथवानी के पुत्र हैं। परिमल नाथवानी को देश के शीर्ष उद्योगपति अंबानी परिवार का बेहद नजदीकी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। यहां बता दें कि परिमल नाथवानी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (एनडीए) के समर्थन से झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। वे एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जून 2026 में चुनाव जीते थे और चौथी बार राज्यसभा में पहुंचे।

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