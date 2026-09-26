लखनऊ में बारिश से जाहिरपुर और अजनहर गांव गिरा पेड़, बिजली सप्लाई बाधित

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लखनऊ में सृष्टि उपकेंद्र से जुड़े जाहिरपुर गांव, नहर रोड पर आटा चक्की के पास सुबह करीब 8 बजे एक नीम का पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया। विद्युतकर्मियों ने पेड़ काटकर तारों से अलग कर दिया। लेकिन, शाम 5.00 बजे तक आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी थी। बिजली न होने से इलाके में पेयजल संकट भी गहरा गया है। न्यू कैंपस, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े अजनहर गांव में भी एक पेड़ टूटकर बिजली की लाइन पर गिर गया। विद्युत कर्मियों द्वारा पेड़ की कटाई का कार्य किया जा रहा है।

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