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लगातार बारिश से लखनऊ के हुसैनाबाद में ऐतिहासिक गेट का छोटा हिस्सा गिरा

Bhupendra Singh

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:40 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 05:40 PM IST

लखनऊ में लगातार बारिश से पुराने हुसैनाबाद में ऐतिहासिक गेट का छोटा हिस्सा गिर गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ... और पढ़ें

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