लखनऊ: बारिश से कई इलाकों में गिरे घर-दीवारें, बीकेटी में किसान की मौत; मलिहाबाद में एक परिवार के तीन जख्मी

तीनों लोगों को लखनऊ ट्रॉमा रेफर कर दिया गया

इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने ग्रामीणों की मदद दबे हुए तीनों लोगों निकालकर सीएचसी, मलिहाबाद भर्ती कराया। हालत गंभीर देखते हुए तीनों को लखनऊ ट्रॉमा रेफर कर दिया गया। इसमें सुरेश की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुरेश की मां मालती ने बताया कि वह पड़ोस के घर में किसी कार्य के लिए गई थी। जबकि, सुरेश की पत्नी संडीला अपनी विवाहित बेटी को अस्पताल में देखने गई थी।



घायल तीनों लोग तेज बारिश के कारण कोठरी के अंदर बैठे थे। तभी अचानक कोठरी की दीवार गिर गई। तीनों की चीख सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण भागे। उन्होंने मिट्टी के अंदर से काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला। सुरेश का पूरा घर कच्चा है जो काफी जर्जर हो चुका है। कई बार आवास के लिए आवेदन किया, लेकिन नहीं मिल सका।

राजस्व टीम ने प्रशासन को भेजी रिपोर्ट

राजस्व निरीक्षक जसवंत कुमार और लेखपाल प्रशांत ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को भर्ती कराया गया है। परिवार को आर्थिक मदद के लिए रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजी जा रही है।