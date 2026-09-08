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जम्मू-कश्मीर: बेटों की लंबी उम्र की कामना, सांबा में बच्छ दुआ पर महिलाओं ने निभाई परंपरा

Nikita Gupta

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:17 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:17 PM IST







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सांबा में बच्छ दुआ के अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक पूजा-अर्चना कर अपने बेटों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए परिवार और बेटों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। ... और पढ़ें

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