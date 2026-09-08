{"_id":"6a9ff3df33c4597caf004e72","slug":"video-yrs-to-launch-agitation-from-september-10-against-ugc-decision-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: यूजीसी फैसले के विरोध में 10 सितंबर से YRS का आंदोलन, लखनपुर से जम्मू तक निकलेगी पदयात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: यूजीसी फैसले के विरोध में 10 सितंबर से YRS का आंदोलन, लखनपुर से जम्मू तक निकलेगी पदयात्रा

Nikita Gupta

Updated Tue, 08 Sep 2026 05:09 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 05:09 PM IST







Link Copied



युवा राजपूत सभा-जम्मू-कश्मीर ने यूजीसी से जुड़े फैसले को वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में समानता की मांग को लेकर 10 सितंबर से आंदोलन शुरू करने का एलान किया है। सभा 10 सितंबर को लखनपुर से पदयात्रा शुरू कर 14 सितंबर को जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास इसका समापन करेगी और लोगों से शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन