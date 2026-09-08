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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   CISF jawan shoots himself with service rifle at Jammu Airport

जम्मू-कश्मीर: जम्मू एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

Tue, 08 Sep 2026 04:33 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 08 Sep 2026 04:33 PM IST
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CISF jawan shoots himself with service rifle at Jammu Airport
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

जम्मू एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया।

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घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। जवान के इस कदम के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है।

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