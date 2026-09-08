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जम्मू-कश्मीर: एसकेयूएएसटी-के के वेटरनरी इंटर्न का प्रदर्शन, 6 हजार से 23 हजार रुपये स्टाइपेंड की मांग

Nikita Gupta

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST







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एसकेयूएएसटी-कश्मीर के शुहामा कैंपस में वेटरनरी इंटर्न ने मासिक स्टाइपेंड 6,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इंटर्न का कहना है कि मौजूदा स्टाइपेंड उनके बढ़ते खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्होंने सरकार से उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई की अपील की है। ... और पढ़ें

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