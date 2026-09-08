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जम्मू-कश्मीर: नाला सिंध से रेत-बजरी पर रोक, गांदरबल में रोजी-रोटी का संकट; स्थानीय लोगों ने मांगा रास्ता

Nikita Gupta

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST







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गांदरबल में नाला सिंध से रेत और बजरी निकालने पर लगी पाबंदी से इस काम पर निर्भर परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों ने पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए नियंत्रित और कानूनी तरीके से काम की अनुमति देने की मांग की, जबकि अधिकारियों ने प्रक्रिया को जल्द व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया है। ... और पढ़ें

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