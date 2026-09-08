कठुआ: थाईलैंड में भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम की शानदार जीत, पाकिस्तान के पांच विकेट उड़ाकर गुरमेंद्र बने स्टार

कठुआ से अंतरराष्ट्रीय पिच तक का सफर

विदेश की धरती पर तिरंगा फहराने के बाद कठुआ लौटे गुरमेंद्र ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड जैसी टीमों के सामने गेंदबाजी करना उनके करियर का सबसे यादगार अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि नई परिस्थितियों और विदेशी पिचों पर खेलने से उन्हें खेल की कई बारीकियां सीखने को मिलीं। उन्होंने कहा कि मेरा दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे क्रिकेट अकादमी पहुंचता हूं और घंटों गेंदबाजी का अभ्यास करता हूं।



मौसम चाहे मूसलाधार बारिश का हो, कड़ाके की ठंड का या चिलचिलाती धूप का अगर क्रिकेट में मुकाम पाना है, तो अभ्यास में निरंतरता और अनुशासन ही सबसे बड़ा मंत्र है। कठुआ की तंग गलियों और स्थानीय मैदानों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमके गुरमेंद्र की इस कामयाबी ने साबित कर दिया है कि जिले की युवा प्रतिभाएं किसी भी बड़े मंच पर लोहा मनवाने का माद्दा रखती हैं। स्थानीय खेल प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने गुरमेंद्र को कठुआ का गौरव बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।