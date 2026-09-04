{"_id":"6a9aba3ba68ec56bb40de2fb","slug":"video-vijaypur-immersed-in-devotion-to-lord-krishna-on-janmashtami-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में रंगा विजयपुर, बाजारों में निकली भव्य शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Jammu: जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में रंगा विजयपुर, बाजारों में निकली भव्य शोभायात्रा

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST







Link Copied



विजयपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाजार, रामगढ़ रोड और रेलवे रोड समेत विभिन्न स्थानों पर भव्य शोभायात्राएं निकाली गईं। शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना और पूरा क्षेत्र कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। ... और पढ़ें

विज्ञापन