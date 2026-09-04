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Doda: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर डटे एमबीबीएस इंटर्न, जीएमसी डोडा में कैंडल मार्च

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:02 PM IST







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एमबीबीएस डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। जीएमसी डोडा में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर काम के बोझ और जिम्मेदारियों के अनुरूप बेहतर मानदेय व सम्मान की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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