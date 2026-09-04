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Samba: सांबा शहर की सफाई व्यवस्था होगी चाक-चौबंद, आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल शुरू

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:03 PM IST







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सांबा म्युनिसिपल काउंसिल ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल शुरू किया है। इस पहल से शहर में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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