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Kashmir: गांदरबल में लंपी स्किन डिजीज की दस्तक? 350 से अधिक मवेशी प्रभावित होने का दावा

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:02 PM IST







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गांदरबल के शालाबुघ इलाके में लंपी स्किन डिजीज की आशंका से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है, जहां 350 से अधिक मवेशियों के प्रभावित होने की सूचना है। स्थानीय लोगों ने करीब 20 मवेशियों की मौत का दावा किया है, जबकि पशुपालन विभाग की पशु चिकित्सा टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति और बीमारी के मामलों की जांच कर रही हैं। ... और पढ़ें