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Samba: मेडिकल स्टाफ और इंटर्न डॉक्टरों की मांगों को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:03 PM IST







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कांग्रेस कमेटी सांबा ने मेडिकल स्टाफ और इंटर्न डॉक्टरों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजीव शर्मा ने डॉक्टरों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ... और पढ़ें

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