{"_id":"6b01aff61812043ff80c6a2a","slug":"video-the-shrimad-bhagwat-katha-commenced-on-saturday-at-the-sanatan-dharma-sabha-in-reasi-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: कलश यात्रा के साथ रियासी में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, भक्ति में रंगा सनातन धर्म सभा परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: कलश यात्रा के साथ रियासी में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, भक्ति में रंगा सनातन धर्म सभा परिसर

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:21 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:21 PM IST







Link Copied



रियासी की सनातन धर्म सभा में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा और विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ। महिलाओं ने जल से भरे कलश सिर पर उठाकर शिव मंदिर तक यात्रा निकाली, जिसके बाद कलशों को कथा स्थल पर स्थापित किया गया। कथा का वाचन पंडित अंकुश शास्त्री रोजाना दोपहर में करेंगे। ... और पढ़ें

विज्ञापन