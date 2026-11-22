{"_id":"6b02c0cbd68e1eaac00f1226","slug":"video-bjp-meeting-in-jodhpur-resolve-to-strengthen-the-organization-at-the-booth-level-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"डोडा: जोधपुर में भाजपा की बैठक, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डोडा की पंचायत जोधपुर में भाजपा मंडल की बैठक विधायक शक्ति राज परिहार की मौजूदगी में आयोजित हुई, जिसमें जिला व मंडल पदाधिकारियों, बूथ प्रभारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और बूथों की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। विधायक ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया।

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