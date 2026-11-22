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जम्मू: झिड़ी मेले में किराये की मार, छोटे दुकानदार परेशान; प्रशासन से राहत की गुहार
ऐतिहासिक झिड़ी मेले की ठेका बोली 3.11 करोड़ रुपये में छूटने के बाद दुकानों और स्टॉलों का किराया बढ़ाए जाने से छोटे दुकानदारों व रेहड़ी-फड़ी वालों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि भारी किराये के कारण लागत निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर किराये में राहत दिलाने की मांग की है।
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