{"_id":"6b02c0c4e9e01c006401b302","slug":"video-high-rents-at-jhiri-mela-leave-small-shopkeepers-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: झिड़ी मेले में किराये की मार, छोटे दुकानदार परेशान; प्रशासन से राहत की गुहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: झिड़ी मेले में किराये की मार, छोटे दुकानदार परेशान; प्रशासन से राहत की गुहार

Nikita Gupta

Updated Sun, 22 Nov 2026 03:45 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 03:45 PM IST







Link Copied



ऐतिहासिक झिड़ी मेले की ठेका बोली 3.11 करोड़ रुपये में छूटने के बाद दुकानों और स्टॉलों का किराया बढ़ाए जाने से छोटे दुकानदारों व रेहड़ी-फड़ी वालों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि भारी किराये के कारण लागत निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर किराये में राहत दिलाने की मांग की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन