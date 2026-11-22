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डोडा: चिकित्सा कर्मचारियों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी

Nikita Gupta

Updated Sun, 22 Nov 2026 03:46 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 03:46 PM IST







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डोडा जीएमसी में गैर राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का सेवा भर्ती नियमों और लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने रैली निकालकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग से हस्तक्षेप करने तथा उनकी मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की। ... और पढ़ें

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