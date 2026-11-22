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लद्दाख में शनिवार को सरहद के अंतिम छोर तक लोकतंत्र की गूंज सुनाई दी। कड़ाके की ठंड, शून्य से नीचे लुढ़कता पारा, दुर्गम पहाड़ी रास्ते और तमाम चुनौतियों के बावजूद स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। पांच अगस्त 2019 को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार नगर निकाय और पंचायत चुनाव हुए हैं। लेह और कारगिल नगर परिषदों के लिए 57.37 प्रतिशत और पंचायतों के लिए 70.3 प्रतिशत वोटिंग हुई है।

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