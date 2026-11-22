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गांदरबल जिला अस्पताल तक जाने वाले करीब आधा किलोमीटर लंबे चिनार-हॉस्पिटल मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें न होने से मरीजों, तीमारदारों और राहगीरों को शाम व रात के समय सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर 10-15 स्ट्रीट लाइटें लगाने की मांग की है, ताकि अंधेरे के कारण होने वाले हादसों का खतरा कम हो सके।

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