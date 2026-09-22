{"_id":"6ab2756a1816ede191070891","slug":"video-phe-daily-wagers-holds-protest-for-their-long-pending-demands-at-phe-office-bc-road-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: लंबित मांगों को लेकर पीएचई डेलीवेजर्स का प्रदर्शन, बीसी रोड कार्यालय में गूंजे नारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: लंबित मांगों को लेकर पीएचई डेलीवेजर्स का प्रदर्शन, बीसी रोड कार्यालय में गूंजे नारे

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 06:02 PM IST







Link Copied



बीसी रोड स्थित पीएचई कार्यालय में डेलीवेजर्स ने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के जल्द समाधान और संबंधित विभाग से आवश्यक कार्रवाई की मांग उठाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन