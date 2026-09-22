जम्मू-कश्मीर: माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, पूजा-अर्चना कर मांगा आशीर्वाद

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को माता वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना की।

विज्ञापन





उपराज्यपाल ने माता के दरबार में विधिवत प्रार्थना की और जम्मू-कश्मीर के लोगों की शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने माता वैष्णो देवी से प्रदेश के लोगों के लिए सुख-शांति और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा।