जम्मू-कश्मीर: माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, पूजा-अर्चना कर मांगा आशीर्वाद
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 22 Sep 2026 06:12 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया।
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को माता वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना की।
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उपराज्यपाल ने माता के दरबार में विधिवत प्रार्थना की और जम्मू-कश्मीर के लोगों की शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने माता वैष्णो देवी से प्रदेश के लोगों के लिए सुख-शांति और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा।