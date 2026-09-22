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जम्मू-कश्मीर: 1500 सफाई साथियों की वरिष्ठता सूची जल्द होगी जारी, नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने दी जानकारी
जम्मू नगर निगम कर्मचारी यूनियन के अनुसार 1,500 सफाई साथियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है और सचिवालय से जवाब मिलने के बाद इसे जल्द जारी किया जाएगा। यूनियन ने पदोन्नति के शैक्षणिक योग्यता मानदंड में बदलाव समेत अन्य मांगों के समाधान की प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी देते हुए कर्मचारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
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