{"_id":"6ab2757ada61c84fb60d2333","slug":"video-seniority-list-of-1500-sanitation-workers-to-be-released-soon-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: 1500 सफाई साथियों की वरिष्ठता सूची जल्द होगी जारी, नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: 1500 सफाई साथियों की वरिष्ठता सूची जल्द होगी जारी, नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने दी जानकारी

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 06:02 PM IST







Link Copied



जम्मू नगर निगम कर्मचारी यूनियन के अनुसार 1,500 सफाई साथियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है और सचिवालय से जवाब मिलने के बाद इसे जल्द जारी किया जाएगा। यूनियन ने पदोन्नति के शैक्षणिक योग्यता मानदंड में बदलाव समेत अन्य मांगों के समाधान की प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी देते हुए कर्मचारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ... और पढ़ें

विज्ञापन