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Jammu and Kashmir
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The old Srinagar–Jammu National Highway, once the principal lifeline connecting the Kashmir Valley with the rest of the country,
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जम्मू-कश्मीर: नए फोरलेन हाईवे के बाद पुराने श्रीनगर-जम्मू मार्ग पर घटा ट्रैफिक
नए फोरलेन श्रीनगर-जम्मू हाईवे और नायुग टनल के संचालन के बाद पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में काफी कमी आई है, जबकि कभी यह कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए हाईवे के विकास के बावजूद पुराने मार्ग का उचित रखरखाव और संचालन जारी रहना चाहिए, ताकि यह स्थानीय लोगों, कारोबारियों और यात्रियों के लिए उपयोगी बना रहे।
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