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जम्मू: डोडा-किश्तवाड़ के 30 छात्रों का राष्ट्रीय एकता सफर शुरू, सेना ने दिखाई हरी झंडी

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 06:03 PM IST







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डोडा-किश्तवाड़ के दूरदराज इलाकों के 30 छात्रों के लिए भारतीय सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स ने 22 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय एकता दौरे का आयोजन किया है। इस पहल के तहत छात्रों को देश की विविध संस्कृति, तकनीक और विकास से रूबरू कराया जाएगा, साथ ही राष्ट्रीय एकता और युवा सशक्तीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। ... और पढ़ें

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