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जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मियों के धरने में पहुंचे भाजपा नेता, मांगों को दिया समर्थन

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:38 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:38 PM IST







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भाजपा नेताओं ने एनएचएम कर्मियों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। इस दौरान नेताओं ने एनएचएम कर्मियों के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। ... और पढ़ें

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