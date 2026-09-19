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जम्मू: विजयपुर स्कूल में हिंदी दिवस की धूम, विद्यार्थियों ने भाषा के गौरव पर रखे विचार

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:37 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:37 PM IST

विजयपुर के सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल शमीम नाजीक की देखरेख में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व, गौरव, उपयोगिता और भारतीय संस्कृति से उसके जुड़ाव पर लेख प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने हिंदी को केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति बताया। ... और पढ़ें

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