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Samba: श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंजा घगवाल, नरसिंह मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST







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सांबा जिले के घगवाल स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से पूरा घगवाल क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। ... और पढ़ें

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