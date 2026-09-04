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जम्मू कश्मीर: गुज्जर-बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल में हंगामा, छात्राओं ने वार्डन पर लगाए उत्पीड़न के आरोप

Fri, 04 Sep 2026 06:42 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:42 PM IST
Uproar at Gujjar-Bakarwal girls' hostel
गुज्जर-बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने वार्डन पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए डीसी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। छात्राओं ने वार्डन के तत्काल तबादले की मांग की, जिसके बाद जिला उपायुक्त कृष्ण लाल ने हॉस्टल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी।
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