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Jammu: गोगा नवमी पर कुलदेव के दरबार में उमड़ी आस्था, समोत्रा वंश के परिजनों ने टेका माथा

Nikita Gupta

Updated Sat, 05 Sep 2026 06:07 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 06:07 PM IST







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आरएस पुरा के सीमावर्ती गांव शामका में गोगा नवमी के अवसर पर समोत्रा वंश के परिजनों ने कुलदेव स्थान पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। मनोकामना पूरी होने पर कई परिवार बैंड-बाजे के साथ पहुंचे, जबकि श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। ... और पढ़ें

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