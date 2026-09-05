Jammu: रियासी के विकास पुरुष ऋषि कुमार कौशल को 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि

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रियासी विधानसभा से तीन बार के विधायक और रियासी को जिला का दर्जा दिलवाने को अग्रिम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल को शनिवार उनकी 100वीं जन्मशताब्दी पर याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय ऋषि चौक पर एक कार्यक्रम हुआ,जिसमें स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल के पुत्र,पौत्र और अन्य परिजन उपस्थित रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल,भाजपा जिला प्रधान रोहित दुबे,विधायक कुलदीप राज दुबे और अन्य नेताओं के अलावा स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

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